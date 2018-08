Laatste voorronde wenkt voor Gent én Genk 10 augustus 2018

00u00 0

AA Gent en RC Genk mogen zich stilaan opmaken voor de vierde voorronde van de Europa League na dubbele winst tegen hun Poolse opponenten in de heenmatch van de derde voorronde. Gent haalde het van Jagiellonia Bialystok na een laat doelpunt van invaller Jonathan David. In de geschiedenis van het Europese bekervoetbal slaagde de uitploeg er in 568 van de 643 gevallen in om zich te plaatsen voor de volgende ronde na zo'n uitgangspositie. Dat komt neer op 88,3% kans voor de Buffalo's. RC Genk moet genoegen nemen met 83,1% kans (630 op 758 keer) op de vierde voorronde na 2-0-winst tegen Lech Poznan dankzij doelpunten van Malinovskyi en Samatta. (GLA)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN