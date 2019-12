Exclusief voor abonnees Laatste twee jaar 87% van speelminuten gemist 06 december 2019

Meer niet dan wel. Steven Defour in wedstrijdtenue zien: 't is de voorbije twee jaar zeldzaam geweest. Sinds hij eind januari 2018 uitviel met een kraakbeenletsel miste de middenvelder 87% van alle mogelijke speelminuten bij Burnley en Antwerp. Van de 81 wedstrijden waarvoor Defour bij beide clubs in actie kon komen, kwam hij in slechts 13 effectief in actie. Van de mogelijke 7.290 minuten stond hij er slechts 945 effectief op het veld, of 13%. (MVS)