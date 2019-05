Exclusief voor abonnees Laatste training in Chelseashirt 29 mei 2019

00u00 0

De training in Baku was zijn laatste voor Chelsea. Hazard zelf twijfelt geen seconde meer. Vanaf volgend seizoen speelt hij bij Real Madrid. Er is immers een verhoogd bod vanuit Spanje onderweg. De finale 'ja' van Chelseas transferbaas Marina Granovskaia of 'big boss' Roman Abramovich is er nog niet, maar ze zijn hoopvol dat ze een deal snel over de lijn zullen krijgen. De laatste push is voor de komende dagen. Met een basisbedrag dat zeker boven 110 miljoen euro zal liggen, zonder bonussen, wordt hij sowieso de duurste speler van Real ooit. Uber-Galáctico.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Hazard

sportdiscipline

voetbal

sport

Madrid