Laatste Tour-wildcards voor Franse teams 23 maart 2019

De laatste Tour-tickets gaan zoals verwacht naar de Franse procontinentale teams Direct Energie en Arkéa-Samsic. Direct Energie is de nieuwe ploeg van Niki Terpstra, bij Arkéa Samsic zijn onder meer Greipel en Barguil actief. Begin januari deelde Amaury Sport Organisation (ASO) al twee wildcards uit aan Cofidis en Wanty-Groupe Gobert, waarmee dus in totaal drie Belgische teams op 6 juli in Brussel aan de start verschijnen. Deceuninck-Quick.Step en Lotto-Soudal maken deel uit van de 18 WorldTour-ploegen en zijn automatisch verzekerd van deelname. (JDK)