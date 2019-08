Exclusief voor abonnees Laatste 'Telefacts zomer' in kielzog van Jeff Bezos 29 augustus 2019

'Telefacts zomer' sluit vanavond af met een reportage over Jeff Bezos, de 55-jarige topman van Amazon. Die webshop is wereldwijde marktleider en verzendt liefst 158 pakketjes per seconde. "Voor elke nieuwe baan bij Amazon gaan er twee verloren in andere bedrijven", zegt Stacy Mitchell, een onderzoekster die de groei van de e-commercegigant al jarenlang volgt. Overal waar Amazon voet aan wal krijgt, sluiten er winkels. En dat is niet naar de zin van iedereen. "Ze hebben genoeg geprofiteerd. Wij willen minder werken en meer leven", horen we vanavond bij enkele demonstranten. Maar Jeff Bezos - die een vermogen heeft van 130 miljard euro - wuift de kritiek weg: "Wie iets innoverends doet, wordt vaak verkeerd begrepen."

