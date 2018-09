Laatste tafeltjes Hertog Jan bijna geboekt 04 september 2018

00u00 0

Wie nog wil dineren in driesterrenrestaurant Hertog Jan in Zedelgem, moet er snel bij zijn. Zoals bekend sluit de zaak van Gert De Mangeleer en Joachim Boudens op 22 december voorgoed de deuren. De Mangeleer en Boudens zijn gestart met de verbouwingen in een nieuw pand op 't Zand in Brugge, waar ze een culinaire bistro willen beginnen. De historische hoeve in Zedelgem, waar de twee sinds 2014 koken, wordt dan verkocht. "Alle avondservices zijn al volgeboekt tot de sluitingsdatum", zegt De Mangeleer. "Dat overtreft eigenlijk onze stoutste verwachtingen. Ook een aantal middagservices zit al helemaal vol. Enkel aan het begin van de week, op dinsdag, woensdag en donderdagnamiddag zijn er sporadisch nog wat tafeltjes vrij." De twee roepen hun klanten dan ook op om er snel bij te zijn. "We snappen dat veel mensen nog een keertje langs willen komen en voelen ons ook erg vereerd." (BHT)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN