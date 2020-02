Exclusief voor abonnees Laatste seizoen voor Vandenbergh? 08 februari 2020

Stijn Vandenbergh (35) zet eind dit jaar mogelijk een punt achter zijn carrière. Vandenbergh geeft zichzelf tot na het klassieke voorjaar de tijd om de knoop door te hakken. "Als dat goed is, ga ik misschien nog een jaartje door. Indien niet, dan wordt dit mijn laatste seizoen. Het enthousiasme is weg. Ik weet niet wat ik na het wielrennen ga doen, maar ik ga niet in het wielrennen blijven."