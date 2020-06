Exclusief voor abonnees Laatste olifant heeft Bellewaerde verlaten 26 juni 2020

00u00 0

Bezoekers van pret- en dierenpark Bellewaerde zullen voortaan geen olifant meer kunnen bewonderen. Woensdagnacht is de Aziatische olifant Fahim naar de Nederlandse dierentuin Blijdorp in Rotterdam verhuisd. De Aziatisch olifant verbleef sinds november 2009 in het park. "Bellewaerde heeft steeds een belangrijke rol gespeeld in het Europees kweekprogramma van de Aziatische olifanten. Het park haalde telkens jonge mannetjes van 4 tot 5 jaar om ze te trainen tot hun volwassenheid. Eens geslachtsrijp, verhuizen ze dan naar een andere dierentuin om geïntroduceerd te worden in een kweekgroep", legt de dierenarts uit. Bellewaerde wil voortaan meer inzetten op de kweek van de ernstig bedreigde Rothschildgiraffen. Succesvolle kweekresultaten van (ernstig) bedreigde diersoorten werden ook al gerealiseerd met Amoerluipaarden, Europese bizons en rode vari's. (CMW)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen