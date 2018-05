Laatste nederlaag Real in CL-finale tegen... Liverpool 03 mei 2018

Real Madrid moet zich niet al te veel zorgen maken. Althans, als we kijken naar de statistieken. De Spanjaarden verloren al 37 jaar niet meer in een finale van de Champions League. De laatste keer dat de Koninklijke de finale op het kampioenenbal verloor was in 1981. Toen won Liverpool - jawel - met 1-0. Een doelpunt van Alan Kennedy (ex-Beerschot). (FDZ/VDVJ)