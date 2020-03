Exclusief voor abonnees Laatste Mechelse zege in Genk meer dan 10 jaar geleden 09 maart 2020

Een blik op de onderlinge geschiedenis voorspelt weinig goeds voor KV Mechelen. In de laatste tien confrontaties tegen Racing Genk won het amper drie keer en speelde het één keer gelijk. Zowel die drie zeges als het gelijkspel boekte Malinwa telkens in eigen huis. Op het veld van de huidige landskampioen heeft KV het op z'n zachtst gezegd moeilijk. De laatste Mechelse overwinning in Genk dateert al van tien en een half jaar geleden: op 18 oktober 2009 werd het 1-2 na goals van Tözsér, Mununga en Van Dessel. Dit seizoen verloor Malinwa in de Supercup tegen Genk met 3-0, op de tweede speeldag pakte KV een overtuigende 3-1-thuiszege. (ABD)3 augustus 2019

