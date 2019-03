Laatste kleutertje mag ziekenhuis verlaten na ongeval in schoolrefter 06 maart 2019

Bijna een maand na het ongeval in de refter van d'Oefenschool in Blankenberge mag het laatste kleutertje het ziekenhuis verlaten. Diego (3) heeft wel nog veel pijn en moet het komende jaar een drukmasker dragen. De huidtransplantatie was volgens de dokters wel geslaagd. "Over vier weken kan hij terug naar school", zegt mama Annelies Raes, die iedereen wil bedanken voor de steun van de voorbije weken. In principe zal Diego gewoon terug naar z'n oude school gaan, al gaan zijn ouders eerst nog op gesprek bij de directie. Lander, het vriendje van Diego dat ook een tijdje in het ziekenhuis lag, stelt het intussen goed. "Hij mag al zonder verband rondlopen. In principe komt alles in orde", aldus mama Bianca. (MMB)

