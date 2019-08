Exclusief voor abonnees Laatste kans voor Niane ? 19 augustus 2019

00u00 0

Vermits Nicholson nog niet speelgerechtigd is, Bedia aan Troyes werd verhuurd en Perbet door Belhocine allicht opnieuw als joker achter de hand zal worden gehouden, zal Niane zo goed als zeker op Zulte Waregem aantreden als diepe spits. Voor de 26-jarige ex-topschutter van de Ligue 2 een laatste kans om zijn nut te bewijzen? Sinds hij vorig jaar overkwam van Troyes heeft de Malinees de verwachtingen nog niet kunnen inlossen, zodat het niet onmogelijk is dat hij voor het einde van de maand bij Charleroi de plaats moet ruimen voor een nog aan te werven spits. Willems en Delfi behoren niet tot de wedstrijdkern. Nor Afkan evenmin. Net als in januari staat de Iraniër op het punt te worden verhuurd aan een club van zijn thuisland. Toen Esteghlal, nu Sepahan. Diandy speelt aan de Gaverbeek zijn 250ste match in de Jupiler Pro League. De Senegalese middenvelder geniet sinds het begin van het seizoen de voorkeur op Hendrickx, die vaste waarde was onder leiding van Mazzu. (AR)

