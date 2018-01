Laatste hoop voor MH370: de onderwaterdrone 00u00 0

Een Noors schip gaat met 'onderwaterdrones' op zoek naar het Maleisische passagiersvliegtuig MH370, dat bijna vier jaar geleden tussen Kuala Lumpur en Peking van de radar verdween en in zee stortte. Tot op vandaag is er ondanks verwoede pogingen van onderzoeksteams uit verschillende landen geen enkel spoor van de Boeing 777. De Noorse Seabad Constructor gaat nu een mogelijk ultieme poging wagen door acht hoogtechnologische, onbemande tuigen naar het diepst van de oceaan te sturen. De informatie die zij op de zeebodem verzamelen, zal worden doorgestuurd naar het schip. Groot probleem is dat niemand precies weet waar MH370 precies verdween. Dat lijkt dus op zoeken naar een naald in een hooiberg. Bij de ramp raakten 239 inzittenden en bemanningsleden vermist.

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee