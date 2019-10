Exclusief voor abonnees Laatste hindernis voor Oranje 12 oktober 2019

Enkel een doemscenario kan Nederland nog weghouden van het EK in 2020. Oranje is mits winst in Wit-Rusland morgen zo goed als zeker geplaatst voor de eindronde, een scenario dat voor de bevrijdende treffers in de blessuretijd tegen Noord-Ierland ver weg leek. Nederland ontvangt op de slotspeeldag het kleine broertje Estland, terwijl medekoplopers Duitsland en Noord-Ierland dan nog tegen elkaar spelen. (TTV)