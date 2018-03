Laatste 'Groeten uit' Jan Verheyen reist naar 1975 13 maart 2018

00u00 0

'Vader is baas.' Dat citaat prijkt boven de haard in de woning die Jan Verheyen (54) vanavond samen met zijn gezin betrekt. In de slotaflevering van 'Groeten uit' keert hij terug naar 1975. Officieel 'het jaar van de vrouw', al merkt echtgenote Lien Willaert daar maar weinig van. Samen met hun 12-jarige dochter Anna en haar schoolvriendin Madelief gaat het gezin op ontdekkingsreis naar het jaar dat ook voor Lien, die pas in 1976 het levenslicht zag, onbekend terrein is. Bij Jan staat 1975 in het geheugen gegrift omdat zijn favoriete film 'Jaws' in de zalen kwam. De garderobe van het gezin bestaat uit bruine en oranje tinten, bloemenprints en velours broeken. Outfits die bij Jan in de smaak vallen. "Ik heb al zottere dingen gedragen", lacht hij. (SD)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN