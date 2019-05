Exclusief voor abonnees Laatste 'Gorilla in de mist' overleden 31 mei 2019

De laatste 'Gorilla in de mist' is overleden. Poppy was de nog enige overgebleven gorilla die de beroemde primatologe Dian Fossey opvoerde in de film 'Gorilla's in the Mist' uit 1988. Het dier, dat ongeveer 43 jaar is geworden, is gestorven in Rwanda. Dat heeft de organisatie van Fossey bekendgemaakt.

