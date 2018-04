Laatste Europese match, eerste keer rood Buffon 12 april 2018

In zijn 152ste en laatste Europese match kreeg Gianluigi Buffon zijn allereerste rode kaart - in de Serie A werd hij wel al vier keer uitgesloten. Juventus-coach Allegri wou zich niet uitspreken over de bewuste fase. "Hoe dan ook vind ik dat mijn ploeg voor deze prestatie de verlengingen verdiende." (DPB)

