Laatste der Mohikanen 01 december 2018

Met 'de laatste der Mohikanen' wordt vaak verwezen naar het allerlaatst overblijvende of levende lid van een groep, beweging of partij, maar eigenlijk klopt dat helemaal niet. Want in de noordoostelijk gelegen Amerikaanse staat Wisconsin wonen tot op vandaag nog altijd zo'n 3.000 Mohikanen in hun reservaat. Zelfs in het boek dat voor de wereldwijd gebruikte uitdrukking zorgde, 'The Last of the Mohicans' (1826) van de Amerikaanse schrijver James