Laatste chemo? Feestje! 02 mei 2018

Niets dan goed nieuws in de laatste aflevering van 'Helden van de kinderkliniek'. Olivia (6, foto) is bijna verlost van haar chemotherapie. Twee jaar geleden werd bij het meisje een hersentumor vastgesteld. Ze kijkt al lang uit naar haar laatste chemokuur, en nu is het zover. Haar laatste dosis wordt gegeven in aanwezigheid van het hele gezin. Daarna volgt een groot feest met veel toeters, hapjes, confetti én een verrassing van Dokter Karel.

