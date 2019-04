Exclusief voor abonnees Laatste bevalling van vroedvrouw voor pensioen: haar eigen kleinzoon 02 april 2019

39 jaar lang was Noella Simons (60) uit Maaseik vroedvrouw, maar haar laatste werkdag was ongetwijfeld de meest memorabele. In het Sint-Franciscusziekenhuis van Heusden-Zolder hielp ze haar dochter bevallen en zette zo mee haar kleinzoon Adriaan op de wereld. Puur toeval, vertelt ze. "Mijn dochter Roselien en schoonzoon Stein verwachtten hun tweede kind en ze was uitgerekend voor deze periode." Maar je weet natuurlijk nooit wanneer het zo ver is, en Noella's laatste werkdag lag vast. "We lachten nog dat het weleens zou kunnen samenvallen." En jawel: Roselien werd zaterdag rond 15 uur binnengebracht, zondag rond 7 uur was Adriaan er. "Een bevalling gaat altijd gepaard met risico's, dus die nacht zette ik m'n emoties aan de kant. Maar toen Adriaan er was, een kereltje van 51 cm en 3,730 kg, was dat natuurlijk prachtig. Ik had me mijn laatste werkdag niet mooier kunnen inbeelden." (MMM)

