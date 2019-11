Exclusief voor abonnees Laat u niet vangen Onze opinie 23 november 2019

"Droom je van een paars-groene regering? Laat je niet vangen." Dat staat boven een filmpje van N-VA'er Sander Loones op Twitter. Het is voor één keer een partijfilmpje met een groene achtergrond - geen gele. Laat u dus niet vangen. Want de campagnefilm vertelt over de "puinhoop van paars-groen". Op die puinhoop ligt de massale regularisatie van illegalen, de snel-Belgwet, het gedoogbeleid rond softdrugs en een leeg Zilverfonds. De tweede paars-groene regering zorgde er blijkbaar vooral voor dat Agalev uit het parlement verdween. Nu dacht ik dat dat iets is dat N-VA kan bekoren, maar ik moet me hebben laten vangen.

