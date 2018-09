Laat lampen maar branden: deze winter geen tekort aan stroom 05 september 2018

Voor het eerst sinds 2014 wordt geen strategische stroomreserve aangelegd om de winter door te komen. Minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) verwacht dat er voldoende productiecapaciteit is om het licht in alle omstandigheden te laten branden. Dat schrijft De Tijd. In het voorjaar had Marghem nochtans nog aangekondigd dat voor deze winter een reserve van 500 megawatt nodig zou zijn. Dat is te vergelijken met de helft van de capaciteit van een klassieke kernreactor. De minister had tot begin deze maand de tijd om dat getal te herzien op basis van verdere analyses - en ze heeft nu dus beslist om van 500 megawatt naar 0 te gaan. Marghem baseert zich daarvoor op studiewerk van netbeheerder Elia, dat gedubbelcheckt werd door energieregulator CREG en haar eigen administratie.

