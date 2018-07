Laat Lambrecht weer dromen Lokeren 25 juli 2018

00u00 0

Wat zou de gemiddelde neutrale voetballiefhebber onthouden hebben van het vorige seizoen van Sporting Lokeren? Misschien dat ze zich met de nodige moeite én een trainerswissel (Kristinsson-Maes) wisten te handhaven. Of de wereldgoal van José Cevallos tegen Eupen. Of de play-off 2-finale. De terugkeer van Peter Maes naar Daknam leidde alvast tot net dat ietsje meer passie dan de drie voorafgaande kleurloze campagnes. Zo heeft Roger Lambrecht het graag. Aan de vooravond van zijn jubileumjaar - hij zit straks 25 jaar op de voorzittersstoel - hoopt de 86-jarige ex-industrieel dat zijn fetisjcoach nog eens met een kunstje kan uitpakken. Een derde bekerzege? Play-off 1? "Ach, ik droom al lang niet meer", glimlacht Lambrecht. "Maar ik ben er wel van overtuigd dat we de kwaliteit in huis hebben om op de linkerkolom te mikken. Heb je wat geluk, dan is plaats 6 niet onbereikbaar. Zit het tegen, dan moet je hopen dat je niet in de miserie komt. Want we zijn met veel ploegen die hopen de revelatie te kunnen worden, hé." (LUVM)

