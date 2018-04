Laat je gerecht tatoeëren en eet gratis 24 april 2018

Het Japanse restaurant Dim Dining in Antwerpen geeft gratis gerechten weg. Er is wel één voorwaarde: je moet de naam van dat gerecht op je lichaam laten tatoeëren bij een bevriende tattooshop. Chef-kok Dimitri Proost (24) liet daarvoor zijn menukaart naar het Japans vertalen. Vergeet dus tatoeages die verwijzen naar hoop, moed en liefde, en overweeg er die verwijzen naar Japanse gerechten: van 'crispy duck salad' tot 'sashimi van zeebaars' en 'kippenoester'. In totaal werden negentien gerechten omgezet naar een Japanse tattoo. (BJS)