Laat je auto parkeren op de luchthaven

Je auto parkeren op de luchthaven van Zaventem of aan het treinstation Brussel-Zuid gaat voortaan ook via de (Franstalige) app Ector. Hoe het werkt? Je reserveert een medewerker en die wacht je op aan de ingang van de luchthaven. Hij neemt je wagen over en parkeert hem op een veilige parking. Keer je terug van je reis, dan verwittig je de Ector-medewerker opnieuw met de app en zet hij of zij de auto voor je klaar. Ector is van Franse makelij en actief aan alle grote luchthavens en Franse treinstations. Volgens de makers vallen hun parkeertarieven tot 50% goedkoper uit dan wat je zou betalen op de luchthaven. Voor Zaventem is dat vanaf € 89 voor zeven dagen, al blijken de lowcostparkings in de buurt van Zaventem voordeliger en evenaart ook de P Reservation Zone dat tarief. (JL)

