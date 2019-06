Exclusief voor abonnees Laat die examens nu maar komen 05 juni 2019

Zoveel stress dat je de boel kort en klein zou willen slaan? De studenten van de Hasseltse hogeschool PXL doen het gewoon. Op de campus staat een 'Rage Room', waar studenten in volle examenperiode even stoom kunnen aflaten met een baseballknuppel. Alles wat in de ruimte staat mag kapot, terwijl de favoriete muziek van de jongere door de boksen knalt. "Het is de eerste keer dat we voor een hogeschool werken", zegt Michaël Bernaert, eigenaar van Wreck it. "Kies je voor het Rage against the machine-pakket, dan betaal je 45 euro voor het vernielen van elektronica. Denk aan plasma-tv's of computers. Ook hier ben je gauw een halfuurtje zoet. Het doet een mens eens goed om op die verdomde laptop van elke dag te kunnen kloppen." (DSS)

