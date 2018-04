Laat dat festivalseizoen maar komen 16 april 2018

Het Amerikaanse festival Coachella is het eerste festival op de kalender en waarschijnlijk meteen ook het hipste. Ieder jaar hijsen de grootste celebs zich in de meest uitbundige outfits en bepalen zo de festivaltrends van het jaar. Ook Olga Leyers is van de partij in Californië.

