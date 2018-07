Laagvlieger ziet steenweg als F1-circuit: 173/u in zone 70 14 juli 2018

Het is er eentje voor de recordboeken, al zal de verantwoordelijke er vermoedelijk geen medaille voor krijgen: een laagvlieger is in een zone 70 geflitst met 173 km per uur. De politie van Tessenderlo noemde het "de hoogste snelheid ooit gemeten in de zone". De agenten hielden donderdagnacht een speciale controle in de regio, nadat buurtbewoners geklaagd hadden over de vele racende voertuigen. In Beringen kon de politie zo'n race in een zone 90 zelfs op beeld vastleggen: één bestuurder reed er 144 per uur, de andere 138. (BVDH)