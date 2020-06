Exclusief voor abonnees Laagterecord op intensieve zorg 18 juni 2020

Met 89 nieuwe besmettingen zaten we gisteren voor de tweede dag op rij onder de 100. Het zijn er wel iets meer dan de 55 nieuwe gevallen van de dag voordien. "Toch zitten we voor het eerst met het gemiddelde van de voorbije 7 dagen onder de 100 nieuwe gevallen per dag", aldus een hoopvolle Marc Van Ranst. Ook het laagterecord op de intensieve zorg is positief: daar liggen momenteel nog 67 mensen, 9 minder dan de dag voordien. Wel werden opnieuw 24 nieuwe patiënten opgenomen in de ziekenhuizen (13 meer dan dinsdag), tegenover 57 patiënten die het ziekenhuis mochten verlaten. In totaal liggen nu nog 371 mensen in het ziekenhuis met Covid-19. Gisterochtend werden ook 13 overlijdens (3 in ziekenhuizen, 10 in woonzorgcentra) gemeld, heel wat meer dan de 4 van de dag voordien, maar toen werden geen overlijdens doorgegeven uit de Vlaamse woonzorgcentra. (CMG)

