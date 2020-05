Exclusief voor abonnees Laagste cijfers in lange tijd 19 mei 2020

00u00 0

Het aantal nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens zit nog steeds in een dalende trend. Volgens viroloog Yves Van Laethem zijn de cijfers zelfs "extreem gunstig". Met 43 opnames duiken we onder de grens van 50. De voorbije week daalde het aantal nieuwe hospitalisaties met 4% per dag. Op de afdelingen intensieve zorgen liggen nog 342 patiënten, van wie 190 mensen beademing nodig hebben. Hoewel we gisteren nog altijd 28 overlijdens te betreuren hadden, daalt ook de sterfte elke dag met 8%. Het is mogelijk dat het weekendeffect een rol speelt in de lage cijfers, maar toch staan alle indicatoren volgens de virologen van gezondheidsinstituut Sciensano op groen om de komende dagen van het mooie weer te profiteren. "Ga naar buiten. Beweeg. Maar doe dat wel voorzichtig", benadrukt Steven Van Gucht. (SRB)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen