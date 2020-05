Exclusief voor abonnees Laagste aantal ziekenhuisopnames in 2,5 maanden 26 mei 2020

De coronacijfers in ons land blijven dag na dag gunstig evolueren. Dat bleek ook gisteren op de persconferentie van het Crisiscentrum en Sciensano. In de ziekenhuizen werden maar 27 nieuwe Covid-19-patiënten opgenomen, het laagste aantal in twee en een halve maand. 25 anderen werden genezen verklaard en mochten het ziekenhuis verlaten. "Het aantal nieuwe opnames neemt nu af met 4%", aldus viroloog Steven Van Gucht. "Ook de andere trends blijven dalen, wat goed is."

