Exclusief voor abonnees Laaggeletterdheid van generatie op generatie doorgegeven 04 september 2019

00u00 0

Eén op de zeven volwassenen in Vlaanderen is laaggeletterd. Ze hebben moeite met lezen, schrijven, rekenen en de digitale wereld, en kunnen dus moeilijk zelfstandig functioneren. Ook één op de tien ouders is laaggeletterd, waardoor de problematiek van generatie op generatie wordt doorgegeven. Dat zeggen de organisaties en instellingen achter de Week van de Geletterdheid, die plaatsvindt van 9 tot en met 15 september.

