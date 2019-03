Laag huurrendement ZIN weegt op Befimmo 14 maart 2019

Befimmo haalde gisteren de Vlaamse overheid binnen als huurder voor zijn 70.000 vierkante meter aan kantooroppervlakte in het nieuwe ZIN-project in de Brusselse Noordwijk, maar het bedrijf kon dat niet verzilveren op de Brusselse beurs. Het aandeel van de vastgoedinvesteerder daalde 0,20% tot 50,60 euro. Het ZIN-project omvat de herontwikkeling van de verouderde WTC-torens 1 en 2. Het gaat om een project van in totaal 110.000 vierkante meter, waarvan het gros naar kantoren gaat. De overige gedeelten worden ingevuld door hotelkamers, appartementen, horeca, handelszaken en ruimtes voor coworking.Het project moet tegen de zomer 2023 klaar zijn. Vanaf dan kunnen 3.800 Vlaamse ambtenaren er hun intrek nemen. De overheid huurt de kantooroppervlakte in de torens voor 18 jaar vast. De opname door de Vlaamse overheid is de grootste transactie van die soort in meer dan tien jaar. KBC Securities was sceptisch over het rendement dat de verhuring oplevert. Voor de totale investering gaat het om 4,5%: 6% voor het hotelsegment en 4,2% voor de kantoorruimtes. Dat is erg laag. Het beurshuis blijft weliswaar bij zijn 'houden'-advies, maar verlaagt zijn koersdoel van 50 euro naar 49,50 euro. (JVG)

