La Rocca gaat dicht: "Let's kiss and say goodbye" 09 april 2018

00u00 0

Na een groots afscheidsfeest zaterdag én zondag is het doek definitief gevallen over dancing La Rocca. "Dank aan de grote La Rocca-familie die voor ons alles betekende. We nemen afscheid van iets dat nooit meer terug komt. Let's just kiss and say goodbye", zei een bijzonder ontroerde Wim Van Ouytsel, die dertig jaar zijn iconische danstempel runde. "Normaal zou het La Rocca-gebouw op 20 april onder de sloophamer gaan, om in het voorjaar 2019 een grote winkelruimte te openen, met daarboven een restaurant en een evenementenzaal met een nieuwe La Rocca Club. Maar alles staat op zijn kop omdat ik geen bouwvergunning krijg. Ik heb beroep aangetekend. Voorlopig kan iedereen La Rocca huren voor trouwfeesten of andere evenementen - want zeg nu zelf: trouwen in een discotheek is toch iets heel bijzonders?" (WAE)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN