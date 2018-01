La Redoute ook in Waalse Pijl 26 januari 2018

Vier dagen vóór Luik-Bastenaken-Luik (22 april) zal ook de Waalse Pijl (18 april) over de beruchte Côte de la Redoute trekken. Dat gebeurt wel al heel vroeg in de wedstrijd, na 82 van de in totaal 198,5 kilometer. De 'Flèche' krijgt met Seraing ook een nieuwe startplaats en wordt exclusief op Luiks grondgebied gereden. Finishen doen de renners nog steeds op de steile Muur van Hoei. Met de toevoeging van twee nieuwe hellingen, de Côte de Bonnerue en de Mont-le-Soie, sluipt er ook iets meer pit in LBL (258 km). Ook de vrouwen rijden op 18 en 22 april opnieuw hún versies van de WorldTour-koersen. Verhuurbedrijf Boels Rental verlengde zijn sponsorship in de Waalse klassiekers tot en met 2020. (JDK)

