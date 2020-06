Exclusief voor abonnees La première & het mateke Onze opinie 20 juni 2020

00u00 0

We vroegen het Sophie Wilmès ooit toen ze net eerste minister was: hoe wil u in het Frans het liefste worden aangesproken? 'Madame le premier' of 'madame la première ministre'? Het laatste, zei ze. La première, daar staat ze nu ook in onze Grote Peiling in Brussel en Wallonië. En dat als invaller van Charles Michel. Daar op die eerste plaats heeft hij nooit geprijkt. Altijd moest hij de vermaledijde PS'ers laten voorgaan: Paul Magnette en Elio Di Rupo. Een enkele keer zelfs de kiezel in zijn schoen: Theo Francken.

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen