Exclusief voor abonnees La Liga trekt 48 procent meer kijkers 19 juni 2020

00u00 0

Wereldwijd keek 48 procent meer mensen naar de herstart van de Spaanse La Liga dan vóór de coronacrisis, zo blijkt uit een onderzoek van het bureau Nielsen Sports. De meeste belangstelling kwam uit Afrika, met een toename van 73%. Daarna volgde Azië met 72%. In Europa was er sprake van een toename van 56%, met België (130%) als uitschieter. In Spanje zelf was de groei bescheiden: 12%. Vooral de wedstrijden van Real Madrid en Barcelona werden goed bekeken. Publiek is momenteel niet toegestaan in Spanje, om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

