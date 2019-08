Exclusief voor abonnees Kyrgios solliciteert naar schorsing 29 augustus 2019

Als de stoppen op de baan niet doorslaan bij Nick Kyrgios, dan zorgt hij er zelf buiten het terrein wel voor dat hij afstevent op een schorsing door de ATP. Nadat hij in Cincinnati twee weken geleden nog compleet door het lint was gegaan - hij spuwde onder meer naar de arbiter - en daarvoor een monsterboete van 101.000 euro kreeg opgelegd, werd hem in New York gevraagd wat hij vond van die financiële straf. "De ATP is toch corrupt, het kan mij allemaal niet schelen", antwoordde de Australiër na zijn late zege tegen Steve Johnson - de match eindigde om 1u12 's nachts. De ATP heropende alvast het onderzoek dat Kyrgios al boven het hoofd hangt sinds zijn diskwalificatie in Rome en een schorsing lijkt er dan ook aan te komen. (FDW)

