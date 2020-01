Exclusief voor abonnees Kyrgios slaat aces voor slachtoffers bosbranden 03 januari 2020

Sinds september wordt Australië al geteisterd door bosbranden en beelden van het rampgebied laten ook de tenniswereld niet onbewogen. Temeer daar de luchtkwaliteit rond steden als Canberra en Sydney zo te wensen overlaat dat er constant moet gemonitord worden of de geplande tennistoernooien wel kunnen plaatsvinden. Enfant terrible Nick Kyrgios (24) riep alvast zijn tennisfederatie op om een benefiet te organiseren voor de slachtoffers van de branden, maar wachtte het antwoord zelfs niet af. Hij gaf aan 200 Australische dollars (125 euro) per afgevuurde ace te doneren aan een goed doel. Hij kreeg daarin navolging van zijn collega's Alex De Minaur (156 euro per ace), John Millman (62 euro per ace) en WTA-speelster Sam Stosur. Ook de ATP sprong mee op de kar en beloofde voor elke ace geserveerd op de ATP Cup in Brisbane, Sydney en Perth eveneens 62 euro te doneren aan het Rode Kruis. Mogelijk volgt er toch ook nog een benefiet op de Australian Open, zoals ze in 2011 al eens deden voor de slachtoffers van de overstromingen toen. (FDW)

