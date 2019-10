Exclusief voor abonnees Kyrgios in Davis Cup tegen België 23 oktober 2019

Tennis

Slecht nieuws voor België en goed nieuws voor de liefhebbers van wat heibel. Enfant terrible Nick Kyrgios is door kapitein Lleyton Hewitt opgeroepen voor de finale van de Davis Cup in Madrid, ondanks een voorwaardelijke schorsing van zes maanden voor de Australiër na herhaaldelijk over de schreef te zijn gegaan. Kyrgios, die al anderhalf jaar niet meer meespeelde in de Davis Cup en wegens een blessure al zijn laatste toernooien afzegde, zou zelf aangegeven hebben opnieuw deel te willen uitmaken van het team. Naast Kyrgios zitten ook Alex De Minaur, Jordan Thompson, John Millman en John Peers in de sterke Australische ploeg die met België zal strijden voor de eerste plaats in groep D. Derde land Colombia lijkt enkel op de nummers één in het dubbelspel, Cabal-Farah, te kunnen teren en dus niet echt mee te doen voor de groepszege. (FDW)

