Kylian Hazard test bij VVV 07 juli 2018

Terwijl zijn broers Eden en Thorgan op het WK in Rusland vertoeven, probeert Kylian Hazard (22) een contract in de wacht te slepen bij het Nederlandse VVV. De club uit de Eredivisie geeft hem tien dagen de tijd om zich op training én in oefenwedstrijden te bewijzen.