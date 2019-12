Exclusief voor abonnees Kylian Hazard: "Moest ik eerst een been breken?" 02 december 2019

00u00 0

Kylian Hazard stapte met een behoorlijk gehavende rechterarm de bus op. De aanvoerder (in afwezigheid van Taravel) droeg de sporen van de studs van Zinho Vanheusden."Eigenlijk had de scheidsrechter kordater mogen ingrijpen", sakkerde Hazard. "Of moest ik eerst een botbreuk oplopen misschien? Vanheusden trof me in diezelfde fase ook hard in de ribben. Ik kon nog wel verder, maar begreep dat de coach me wisselde." (LUVM)