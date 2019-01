Kylian Hazard in extremis toch mee 08 januari 2019

't Is met een dubbel gevoel dat Cercle Brugge vandaag richting de Spaanse zon trekt. Vanmiddag wordt immers de Franse assistent Kenny Lalande (23) begraven nadat hij in de nacht van zaterdag op zondag plots overleed. Zo reist de technische staf samen met sterkhouders Mercier en Taravel eerst naar Frankrijk om de uitvaartplechtigheid bij te wonen. Zij vliegen samen met manager Marc Van Maele later vandaag vanuit Parijs naar La Manga, daar waar de spelersgroep deze voormiddag vanuit Antwerpen heen vliegt. Gisteravond maakte coach Guyot zijn selectie bekend en daartoe behoorde in extremis toch Kylian Hazard. De vleugelspits zou eerst thuis revalideren van een dijblessure, maar reist nu alsnog mee. De geblesseerde Lambot, Nguinda en Alioui blijven wel in Brugge. Omar Abud, Hoggas, Irie en Farias werden niet geselecteerd voor de stage. Cercle blijft tot en met zondag in Spanje, waar het vrijdag om 15 uur een oefenmatch afwerkt tegen het Duitse Stuttgart.

