Kwiatkowski wint ronde van zijn land 11 augustus 2018

Michal Kwiatkowski (Sky) kreeg het op de laatste dag van de Ronde van Polen nog behoorlijk warm in de leiderstrui. De Brit Simon Yates (Mitchelton-Scott) deed in de finale een gooi naar de eindzege, hield op de steile slotklim in Bukowina stand voor de dagwinst, maar strandde in het klassement op vijftien seconden. Kwiatkowski, die nog kon rekenen op de steun van Henao en Sivakov, volgt op de erelijst Dylan Teuns op. Onze landgenoot werd vijfde. (JDK)

