Kwiatkowski opnieuw in de Ronde 27 januari 2018

Michal Kwiatkowski komt na een jaar afwezigheid opnieuw aan de start van de Ronde van Vlaanderen. De Poolse ex-wereldkampioen zegt dat hij de kasseien heeft gemist. Kwiatkowski won in 2016 de E3 Harelbeke en gelooft in zijn winstkansen in de Ronde. Hij begint zijn seizoen in de Ronde van Valencia (31/1-4/2). In maart neemt hij opnieuw deel aan de Strade Bianche en Milaan-Sanremo, die hij vorig jaar allebei won. Na de Ronde wil hij ook starten in Luik-Bastenaken-Luik

