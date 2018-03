Kwiatkowski: "Ik heb de Ronde gemist" Nog een opmerkelijke outsider 31 maart 2018

00u00 0

Vincenzo Nibali is niet alleen. Er is nog een opmerkelijke outsider die zondag start in de Ronde. Na een jaar afwezigheid keert Michal Kwiatkowski (27) terug naar Vlaanderen. "Een keuze van het hart", zegt de Pool. "De balans tussen trainen en koersen zat goed vorig jaar, maar ik heb de Ronde gemist. Ik hou van de kasseien, ik hou van koersen in Vlaanderen en ik hou van al dat publiek dat je hier ziet." De alleskunner van Sky reed drie keer eerder de Ronde, maar zijn uitslagen zijn niet zo bijzonder. Een 27ste plaats in 2016 was zijn beste resultaat. "Ik weet dat ik beter kan." (BA/ESK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN