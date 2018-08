Kwiatkowski houdt Teuns van ritzege in Polen 08 augustus 2018

Dylan Teuns (BMC) strandde in de derde rit van de Ronde van Polen op een zucht van zijn eerste seizoenszege. Onze landgenoot werd op het steile slotklimmetje in Szczyrk, waar hij vorig jaar nog won, alsnog geremonteerd door Michal Kwiatkowski (Sky). De twee bezetten nu ook de eerste twee plaatsen in het klassement. Teuns volgt op 0:08 van de ex-wereldkampioen. "Ik probeerde min of meer hetzelfde te doen als vorig jaar. Maar helaas. Lag het aan mijn timing?", vroeg Teuns zich af. "Misschien ging ik iets te vroeg. Of iets te laat. Kwiatkowski was hoe dan ook sterk." (JDK)