Exclusief voor abonnees Kwetsbaarheid Hoofdzaken | Jan Devriese 23 november 2019

00u00 0

Mensen die in de vaart der jonge volkeren opstoten, vertellen mij dat de televisie zoals wij die kennen dood is maar zulks nog niet ten volle beseft. Jonge volkeren wensen niet langer last te hebben van het tijdverlies genaamd reclameboodschappen, heet het, en kijken derhalve niet meer lineair. Die mensen hebben ongetwijfeld gelijk, de jonge volkeren niet. Reclameboodschappen zijn geen tijdverlies, en wel om drie redenen. Eén: omdat ze zich uitstekend lenen tot een bevrijdend bezoek aan het toilet en een belonend bezoek aan de koelkast. Twee: omdat ze zeer geschikt zijn voor het wegpinken van een gezinsflacon traantjes of het kokhalzend doorslikken van een buitenmaatse brok in de keel. Drie: omdat ze ervoor zorgen dat er - uitkijken, een vies woord - geld in het laatje komt waarmee de productie van tv-programma's wordt bekostigd.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu