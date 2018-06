Kwestie-Froome: machtsstrijd tussen UCI en ASO? 04 juni 2018

Komt er een machtsstrijd tussen Tourorganisator ASO en de internationale wielerunie UCI over de kwestie-Froome? Het ziet ernaar uit. UCI-voorzitter David Lappartient zegt in de Franse krant 'Le Parisien' dat er geen beslissing komt voor of tijdens de Tour. Daar neemt ASO-baas Christian Prudhomme geen vrede mee. Gisteren herhaalde hij nog een keer wat hij ook vrijdag al zei: "We moéten een antwoord hebben voor de Tour."

