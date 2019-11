Exclusief voor abonnees Kwekerijen nertsbont en foie gras blijven mogelijk langer open 23 november 2019

00u00 0

Het is niet meer zeker dat alle nertsenkwekerijen in ons land tegen 1 december 2023 zullen moeten sluiten. Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) had dat afgelopen zomer nochtans aangekondigd. Ter compensatie van de verplichte sluiting van de 17 Vlaamse kwekerijen voor nertsbont en de laatste eendenkwekerij voor de productie van foie gras, had de minister 10 miljoen euro voorzien. Maar volgens de EU is dat onterechte staatssteun, en dus verboden. Weyts zelf denkt dat zijn plan mits enige aanpassing alsnog kan worden uitgevoerd. Gaia verwijst daarvoor naar de werkwijze in Nederland, waar er al een algemene sluiting kwam met behulp van steun. Jaarlijks worden in ons land meer dan 200.000 dieren gedood voor hun pels.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu